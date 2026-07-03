«Ночь в Дивногорье», «Хоровод невест» в Нелже и джаз на веранде дворца

Авторский театр «Саквояж» 5 июля покажет спектакль «Бред вдвоем» по пьесе Эжена Ионеско. На сцене — мужчина и женщина. Они спорят, все время спорят. Кажется, только они сами понимают, о чем этот спор. Даже оказываясь в эпицентре страшных событий, они не прекращают спорить, будто не воспринимая всю опасность всерьез. А может все это их личный и только им понятный способ сказать «я тебя люблю»? Также на сцене театра «Саквояж» в этот уикенд — «Петсон и Финдус: Охота на лис», «День, когда я встретил кита», «Буратино» и музыкальная сказка «Дюймовочка».