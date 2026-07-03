Сергей Судьин: «Народ не станет разбираться, кто прав, а кто виноват»

«За последние двадцать с лишним лет выборы превратились в этакую ответственную формальность, чему в немалой степени способствовала общность взглядов различных политических сил на разворачивающиеся события», — считает д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н. И. Лобачевского Сергей Судьин, оценивая идеологические акценты различных политических партий.
«Это, в свою очередь, определяло фактическую идентичность рецептов для решения возникающих проблем, что стирало какие-либо идеологические противоречия между некогда полярными политическими силами. Редкие приступы квазиполитической ажитации, организуемые харизматичными популистами из нестройных рядов внесистемной оппозиции, устойчивого интереса не вызвали и скоро сошли на нет. Все это не мешало “Единой России” получать конституционное большинство в Госдуме, что позволяло исполнительной и законодательной ветвям власти работать в унисон, реализуя масштабный политический проект, определивший вектор развития нашей страны на десятилетия вперед.
Грядущие выборы, точнее, их результаты и реакция власти на них и в самом деле вызывают огромный интерес. Любые выборы — это оценка деятельности власти за отчетный период, единственный реальный механизм обратной связи между государством и обществом. Любая власть понимает, что бесконечно эксплуатировать доверие народа нельзя, и даже малейшие колебания коллективного настроения нужно улавливать с сейсмографической точностью.
Нынешний созыв Государственной Думы просто уникален: во время его работы произошли поистине судьбоносные события, ознаменовавшие фундаментальный перелом процесса развития России. Специальная военная операция, «разворот» на Восток, сближение с лидерами «Глобального Юга», формирование нового взгляда на прошлое, настоящее и будущее России — все это случилось за время работы Госдумы VIII созыва. Ей же, по сути, придется «отвечать» и за отвратительные коррупционные скандалы в Минобороны, и за пробуксовку импортозамещения, и за отложенное на неопределенный срок достижение технологического суверенитета, и за демографический кризис, который никак не удается преодолеть. За постоянные блокировки интернета и бензиновый кризис, грозящие стать неотъемлемыми атрибутами «новой нормальности», кстати, тоже. Последние два обстоятельства, затрагивающие почти все население России, рискуют стать самыми серьезными вызовами. Власть это прекрасно понимает и направляет на решение проблем все возможные ресурсы.
Точно говорю: народ не станет разбираться кто прав, а кто виноват. Он просто придет и проголосует. За кого? Это, конечно, интересный вопрос. Однако, в условиях актуальной политической конфигурации каждый голос, отданный не «Единой России», а кому бы то ни было ещё, необходимо рассматривать как некий сигнал действующей власти, как необходимость более критично подойти к принимаемым решениям и способам их реализации. Есть у демократических механизмов такая особенность, и отказываться от них наша страна не собирается.
Поэтому вопрос о шансах политических партий на грядущих выборах необходимо рассматривать исключительно в сравнительном контексте: ничего принципиально нового они не предлагают, а вот замерить характеристики социально-политического пространства страны вполне способны".