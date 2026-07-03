Нижегородка получила условный срок за оформление кредитов на подругу

Суд установил, что в 2024 году под предлогом перевода собственных денег подсудимая взяла у знакомой телефон, получила доступ к банковскому приложению и оформила на потерпевшую три кредита в общей сложности на 1,8 млн руб. После этого она перевела деньги на счет супруга, который о преступных намерениях не знал, и в дальнейшем потратила на свои нужды.