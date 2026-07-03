В красноярском зоопарке рассказали о кенгуру Беннета, которые умеют прыгать с шестого этажа

В «Роевом ручье» вспомнили необычный случай, произошедший около 15 лет назад в парке. Тогда сотрудники обнаружили выпавшего из сумки новорожденного кенгуренка. Детеныша согрели, сделали для него временную «сумку» из ткани, а затем благополучно вернули матери, которая после этого больше не теряла малыша.