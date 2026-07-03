Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В красноярском зоопарке рассказали о кенгуру Беннета, которые умеют прыгать с шестого этажа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Парк флоры и фауны «Роев ручей» поделился с горожанами историей об одном из самых необычных обитателей — кенгуру Беннета. Этот вид считается крупнейшим древесным кенгуру Австралии и большую часть жизни проводит не на земле, а на деревьях.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Парк флоры и фауны «Роев ручей» поделился с горожанами историей об одном из самых необычных обитателей — кенгуру Беннета. Этот вид считается крупнейшим древесным кенгуру Австралии и большую часть жизни проводит не на земле, а на деревьях.

Главная особенность животных — способность безопасно спрыгивать с высоты до 18 метров. При приземлении они используют мощные задние лапы как амортизаторы, а длинный хвост помогает удерживать равновесие.

В природе кенгуру Беннета обитают только во влажных тропических лесах северо-востока Австралии. Они ведут преимущественно ночной образ жизни и питаются листьями, плодами, корой и травой.

Интересно, что детеныши рождаются крошечными — размером около одного сантиметра и весом примерно один грамм. После рождения малыш самостоятельно добирается до материнской сумки, где продолжает развиваться в течение девяти месяцев.

В «Роевом ручье» вспомнили необычный случай, произошедший около 15 лет назад в парке. Тогда сотрудники обнаружили выпавшего из сумки новорожденного кенгуренка. Детеныша согрели, сделали для него временную «сумку» из ткани, а затем благополучно вернули матери, которая после этого больше не теряла малыша.

Сегодня в Красноярске живут четыре кенгуру Беннета: самец Саймон, самка Моника и два их детеныша.