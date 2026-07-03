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Пермские туристы пострадали на сплаве в Свердловской области

В Режевском округе на реке Реж Свердловской области произошло столкновение двух катамаранов с туристами из Перми. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. В результате столкновения из-за сильного течения реки один из катамаранов перевернулся. Уточняется, что группа состояла из 91 человека.

Источник: Коммерсантъ

В Режевском округе на реке Реж Свердловской области произошло столкновение двух катамаранов с туристами из Перми. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. В результате столкновения из-за сильного течения реки один из катамаранов перевернулся. Уточняется, что группа состояла из 91 человека.

На месте происшествия работали пять специалистов и одна единица техники. На острове посреди реки был обнаружен один пострадавший с переломом ноги. Он был отправлен в медучреждение. «На нашей, обычно спокойной реке, это нетипичная ситуация», — написал глава Режевского муниципального округа Евгений Чепчугов.

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