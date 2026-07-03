В Калининградской области для скорой помощи планируют закупить топливо на 10 млн рублей

В рамках закупки предполагается поставка бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива экологического класса не ниже К5. Заправляться автомобили скорой помощи смогут по топливным картам на АЗС в Калининграде и муниципалитетах области. В требованиях указано, что станции должны работать в Ленинградском, Центральном и Московском районах Калининграда, а также еще как минимум в 18 городах и поселках региона, включая Советск, Черняховск, Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск, Гусев и другие.