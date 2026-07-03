В Калининградской области для скорой помощи планируют закупить топливо на 10 млн рублей

ГБУЗ «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Калининградской области» объявило торги на поставку бензина и дизельного топлива с использованием топливных карт. Начальная цена контракта составляет почти 10 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Заявки на участие в закупке принимаются до 9 июля, итоги планируется подвести 13 июля. Согласно документации, поставщик должен обеспечить круглосуточный отпуск топлива на своих АЗС с момента заключения контракта до 30 ноября 2026 года. Срок действия самого контракта установлен до 31 декабря. Начальная цена договора — 9 999 999 ₽
В рамках закупки предполагается поставка бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива экологического класса не ниже К5. Заправляться автомобили скорой помощи смогут по топливным картам на АЗС в Калининграде и муниципалитетах области. В требованиях указано, что станции должны работать в Ленинградском, Центральном и Московском районах Калининграда, а также еще как минимум в 18 городах и поселках региона, включая Советск, Черняховск, Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск, Гусев и другие.
25 июня губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что потребление топлива в регионе за месяц выросло почти в два раза. На этом фоне на АЗС крупных операторов ввели временные ограничения: не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива на один автомобиль. Экстренные службы могут заправляться на АЗС по топливным картам.
Губернатор подчеркнул, что дефицита топлива в регионе нет, поставки продолжаются морским путем, а введенные ограничения призваны предотвратить дальнейший ажиотажный спрос. Однако предотвратить его не удалось: 27−28 июня на многих АЗС бензина уже не было, на остальных образовались очереди автомобилистов.