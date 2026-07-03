Погода в Нижегородской области на выходные: до +28° и усиление ветра

Погода в Нижегородской области на выходных 4−5 июля обещает быть тёплой и солнечной, с небольшим усилением ветра в воскресенье и повышенным ультрафиолетовым фоном. Это следует из данных Яндекс. Погода.
Утром 4 июля в субботу ожидается около +22°C, днем воздух прогреется до +27…+28°C, к вечеру похолодает до +23°C, ночью воздух остынет до +19…+20°C. Скорость ветра составит 3−4 метра в секунду. В течение дня он сменит направление с восточного на северо-восточное. Давление — 734−737 мм ртутного столба. Влажность будет колебаться от 53% утром до 86% днем. УФ‑индекс высокий — 7. Магнитное поле оценивается как 6 — умеренная буря, возможны кратковременные геомагнитные возмущения.
Утром в воскресенье, 5 июля температура воздуха составит +24…+25°C, Днем воздух прогреется до +27°C, а ночью остынет до +14°C. Ожидается юго-восточный ветер, порывы которого в дневное время могут достигать 8 м/с. Давление составит 732—734 мм ртутного столба, а влажность воздуха — 55% — 65%. УФ‑индекс высокий — 7.
Ранее сообщалось, что 3 июля в Нижнем Новгороде ожидается до +28° и кратковременный дождь.