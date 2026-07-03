Александр Прудник: «Партийная система страны динамично развивается»

«Избирательный процесс испытывает на прочность политическую систему по двум основаниям», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, оценивая идеологические акценты различных политических партий.
"Во-первых, это проявленный в ходе голосования общественный уровень поддержки политической системы в целом. Во-вторых, это своеобразная оценка партийной составляющей политической системы. Именно в этом втором компоненте сейчас и разворачивается основная выборная интрига.
Во время выборной кампании через партийные структуры открываются социальные лифты. Запускается процесс вертикальной мобильности. Молодые амбициозные политики получают возможность реализовать свой потенциал.
Наиболее острой и содержательной является соперничество на первом этапе выборной кампании, когда формируются партийные списки, особенно их проходная часть. Именно в этот момент каждая партия демонстрирует способность отвечать на актуальные проблемы общества. Сформированный список кандидатов лучше любых лозунгов и партийных программ декларирует о политических намерениях партий.
В нынешней выборной кампании «Единая Россия» в очередной раз демонстрирует свое безусловное лидерство. Наряду с этим особый интерес привлекают «Новые люди». Эта партия отличается высоким уровнем технологичности и системности в формировании кандидатского корпуса. Они действительно выводят на политическую арену значительное количество молодых, перспективных лидеров. Причем этот кадровый потенциал целенаправленно готовился на протяжении нескольких лет в рамках специализированных программ, таких, например, как: платформа «Россия — страна возможностей», «Лидеры России», «Территория смыслов» и др.
Текущие выборы свидетельствуют о том, что партийная система страны динамично развивается, отвечая на актуальные запросы общества".