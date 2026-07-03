В Туринском округе Свердловской области стартовал ремонт 2 домов культуры

Ремонт двух домов культуры начался в Туринском округе Свердловской области при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации муниципалитета.
Так, в районном ДК планируют обновить танцевальный зал. Там заменят полы, приведут в порядок стены, потолок и туалеты. Еще одно учреждение преобразят в поселке ЦБЗ. Там обновят крыльцо, отремонтируют стены в коридорах и заменят пол в танцевальном зале. Оба объекта должны быть сданы в эксплуатацию к концу сентября.
«Современные и безопасные условия в учреждениях культуры позволяют расширить спектр предоставляемых услуг, привлечь большее число посетителей и укрепить связь между поколениями через совместное участие в творческих и культурных инициативах, что соответствует ключевым задачам федерального проекта по созданию комфортной социальной среды для всех членов семьи», — добавили в администрации Туринского муниципального округа.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.