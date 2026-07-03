В Туринском округе Свердловской области стартовал ремонт 2 домов культуры

Так, в районном ДК планируют обновить танцевальный зал. Там заменят полы, приведут в порядок стены, потолок и туалеты. Еще одно учреждение преобразят в поселке ЦБЗ. Там обновят крыльцо, отремонтируют стены в коридорах и заменят пол в танцевальном зале. Оба объекта должны быть сданы в эксплуатацию к концу сентября.