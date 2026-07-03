Из Калининграда в Минск на машине: какие документы нужны и к чему нужно быть готовым

Как доехать из Калининграла в Минск на машине? Корреспондент «Клопс» совершил такое путешествие 24 июня и рассказал, к чему готовиться в дороге.
Помимо стандартного набора документов, понадобится диагностическая карта на машину и медстраховка. Российская «зелёная карта» в Литве не действует, а при выезде из Беларуси на автомобиле нужно оплатить сбор.
Калининградцы рассказали, как ездили транзитом через Литву в 2022 году. В 2024-м «Клопс» снова написал о том, как пересечь две границы.
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