Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области с начала 2026 года заблокировано 920 онлайн-аптек

В январе-июне 2026 года Росздравнадзора по Ростовской области выявил и заблокировал 920 сайтов, которые незаконно торговали препаратами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В январе-июне 2026 года Росздравнадзора по Ростовской области выявил и заблокировал 920 сайтов, которые незаконно торговали препаратами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нелегальные интернет-магазины незаконно продавали инсулин, препараты для разжижения крови, средства контрацепции, лекарства для улучшения потенции и средства для снижения веса.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что с января по май 2026 года в регионе количество транзакций в категории «БАДы и здоровое питание» увеличилось на 46%, оборот — на 47%. Средний чек при этом остался практически на прежнем уровне, прибавив лишь 1% и составив более 8 тыс. руб.