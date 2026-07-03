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В Тамбовской области пройдет фестиваль русского чая

Посетители узнают, как заваривать целебные травяные сборы.

Фестиваль русского чая состоится в селе Гавриловка 2-я в Тамбовской области 11 июля при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в правительстве региона.

Торжественное открытие начнется с шествия, в котором примут участие местные жители и почетные гости мероприятия. Колонна проследует к главной сцене, где развернется основное действие. На фестивале будет работать «ЧАЙная изба», где всех желающих бесплатно угостят чаем из настоящего самовара и традиционными русскими лакомствами, включая мед, варенье и баранки. Для посетителей также проведут мастер-класс по завариванию целебных травяных сборов.

В Год единства народов России на фестивале организуют тематическую площадку «Музей под открытым небом», где будут представлены культурные традиции разных национальностей, проживающих в Тамбовской области. Рядом развернется выставка старинной чайной утвари: самовары, чайники, пиалы и чашки разных эпох позволят проследить историю развития чаепития в России. Также гости смогут оценить работы местных мастеров декоративно-прикладного искусства и приобрести понравившиеся изделия в качестве сувениров.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.