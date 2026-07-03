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Крымский мост сейчас — обстановка на 11 часов пятницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны Керчи находится 100 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.

Источник: РИА "Новости"

С утра в пятницу перед Крымским мостом заторы отсутствовали.

«По состоянию на 11:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 100 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь, где расположена развязка Тамань — Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.

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