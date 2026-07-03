В микрорайонах Первомайский, Водники, Торгашино и Монтажников отключат холодную воду

Для обеспечения жителей питьевой водой 4 июля КрасКом организует подвоз по трём маршрутам к многоквартирным домам и водоразборным колонкам в частном секторе. Точное время и точки подвоза можно уточнить в службе «005», в своей УК, на официальном сайте КрасКом и в диспетчерской службе компании «КрасКом» по телефону: 211−39−63.