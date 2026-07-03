В микрорайонах Первомайский, Водники, Торгашино и Монтажников отключат холодную воду

В микрорайонах Первомайский, Водники, Торгашино и Монтажников будет приостановлена подача холодной воды. С адресами можно ознакомиться по ссылке. Отключение продлится с 23:00 3 июля до 23:00 4 июля.
Работы проводятся АО «КрасКом» для повышения надёжности системы водоснабжения правобережья и подготовки к зимнему периоду. В рамках ремонта будет произведена замена аварийной запорной арматуры на магистральном водоводе.
Тем, кто остается в городе на выходные, рекомендуется заранее сделать запас питьевой воды и воды для санитарных нужд. Тем, кто уезжает, необходимо проверить, плотно ли закрыты краны, чтобы избежать затопления квартиры при возобновлении подачи воды.
Для обеспечения жителей питьевой водой 4 июля КрасКом организует подвоз по трём маршрутам к многоквартирным домам и водоразборным колонкам в частном секторе. Точное время и точки подвоза можно уточнить в службе «005», в своей УК, на официальном сайте КрасКом и в диспетчерской службе компании «КрасКом» по телефону: 211−39−63.