Семью экс-главы Росприроднадзора по ПФО выдворяют из квартиры

Напомним, во время работы в Нижегородской области с февраля 2017 года по ноябрь 2021 года Олег Кручинин получил незаконно свыше 11 млн рублей. В 2022 году его задержали, а в 2024 году приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 230 млн рублей.