«Флаг чёрный, огораживаем пляж лентой»: ситуация на калининградском побережье 3 июля

Балтийск: флаг чёрный, купание полностью запрещено. «Утро недоброе», — пошутил собеседник «Клопс». Высота волн до 2 м, дало себя знать отбойное течение. Ожидается дождь и усиление ветра с порывами до 22 м/с. Такой прогноз сохраняется на ближайшие сутки. Зеленоградск: флаг чёрный. Вода прогрелась до 20 , воздух — до 18 . Дождя нет, юго-западный ветер пока не ураганный — 5−6 м/с, но он усиливается. На море волнение 1−3 балла. Пионерский: флаг красный, в воду заходить нельзя. Волна высотой до 1,5 м и ещё увеличивается. Ветер до 20 м/с порывами. Температура воздуха до 18 , воды — 20 . Светлогорск: чёрный флаг. «Нехорошая обстановка, — поделился впечатлениями спасатель, — шторм три балла. Сейчас ленту будем натягивать на пляже и знаки поставим, что купание запрещено. Отбойное течение, очень опасно». Временами идёт небольшой дождь. Янтарный: красный флаг, в воду заходить тоже нельзя, хотя море тёплое, +21 °C. Но двухметровые волны к водным процедурам не располагают.