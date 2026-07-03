Названа стоимость проживания в межвузовском кампусе «Южный Урал»

Челябинский межвузовский кампус «Южный Урал» уже открыл прием заявлений на заселение. Этой осенью он готов принять около 3,5 тысячи жильцов, в том числе тех студентов, которые уже имеют прописку в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ЮУрГУ.
Заселиться в кампус могут все совершеннолетние студенты независимо от места регистрации. Даже если вы живете в Челябинске, у вас есть возможность жить в студенческой гостинице.
Место обучения также значения не имеет, человек может быть студентом любого вуза. Главное, чтобы ему исполнилось 18 лет.
Прием заявок ведется на сайте кампус-южныйурал.рф. Здесь же размещена подробная информация о самом кампусе, о гостиничных номерах и услугах, которые предоставляют жильцам. Напомним, кампус работает по типу гостиницы. Студенты платят за проживание деньги, а работники кампуса убирают их комнаты, меняют постельное белье, обеспечивают безопасность. Жилые комнаты кампуса оснащены мебелью и бытовой техникой, в зданиях также есть прачечная и просторные кухни, есть зоны отдыха и коворкинги.
Месяц проживания в семиэтажных гостиницах стоит 17 800 рублей в одноместном номере и 11 900 в двухместном номере. Стоимость проживания в 16‑этажных гостиницах на одну тысячу меньше.