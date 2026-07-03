Названа стоимость проживания в межвузовском кампусе «Южный Урал»

Прием заявок ведется на сайте кампус-южныйурал.рф. Здесь же размещена подробная информация о самом кампусе, о гостиничных номерах и услугах, которые предоставляют жильцам. Напомним, кампус работает по типу гостиницы. Студенты платят за проживание деньги, а работники кампуса убирают их комнаты, меняют постельное белье, обеспечивают безопасность. Жилые комнаты кампуса оснащены мебелью и бытовой техникой, в зданиях также есть прачечная и просторные кухни, есть зоны отдыха и коворкинги.