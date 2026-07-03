В лесах Красноярского края высадили 4,5 миллиона молодых деревьев

Специалисты высадили в лесах Красноярского края 4,5 млн молодых деревьев хвойных пород. Лесовосстановление проводят при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Наибольшие площади восстановили в Мотыгинском, Ирбейском, Иланском и Большемуртинском лесничествах. Также особое внимание уделяется уходу за молодыми растениями. С начала сезона такую работу провели на более чем 3 тыс. га.
«Мы проводим комплекс агротехнических мероприятий — рыхлим почву для лучшего доступа воздуха и влаги, удаляем сорняки, применяем специальный уход за саженцами. Благодаря этому молодые деревья будут лучше приживаться, и мы получим крепкие и обильные лесные насаждения», — отметил директор Ермаковского лесничества Андрей Бжидских.
Всего в 2026 году планируется высадить свыше 15 млн молодых деревьев. Сеянцы с открытой и закрытой корневой системой выращиваются в 11 мини-теплицах и 32 питомниках региона.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.