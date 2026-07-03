На ТИМ «Бирюса» официально открылась смена «ФинЗОЖ»

«Здесь практически 500 человек, которые проходили специальный отбор и могут предлагать смелые новые идеи. Жизнь не стоит на месте, цифровые технологии развиваются, и очень важно, чтобы те, кто совершает правонарушения, отставали от тех, кто придумывает, как их не допустить. Мы в этом году делаем акцент на применение цифровых технологий, технологий искусственного интеллекта для борьбы с финансовыми преступлениями», — поделился планами губернатор Красноярского края.