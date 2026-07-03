На ТИМ «Бирюса» официально открылась смена «ФинЗОЖ»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На ТИМ «Бирюса» официально открыли смену «ФинЗОЖ». Смена по финансовой грамотности проходит на территории инициативной молодежи второй год подряд. На поляну съезжаются эксперты в сфере экономики — представители власти, банковского сектора, Росфинмониторинга, Банка России и ведущих экономических вузов страны.
На открытии участников поприветствовали губернатор Красноярского края Михаил Котюков и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
«Здесь практически 500 человек, которые проходили специальный отбор и могут предлагать смелые новые идеи. Жизнь не стоит на месте, цифровые технологии развиваются, и очень важно, чтобы те, кто совершает правонарушения, отставали от тех, кто придумывает, как их не допустить. Мы в этом году делаем акцент на применение цифровых технологий, технологий искусственного интеллекта для борьбы с финансовыми преступлениями», — поделился планами губернатор Красноярского края.
В течение пяти дней участников ждут лекции от экспертов по шести трекам: «Центры финансовой культуры: финграмотность в муниципалитетах», «Проект для каждого: финграмотность как проект», «Волонтёры и эксперты: финпросвещение как инструмент», «Лаборатория финансовой культуры: финграмотность как инфраструктура», «Светлая и тёмная сторона искусственного интеллекта: кибербезопасность как возможность», «Финансовая грамотность как шоу».
В конце смены бирюсинцы представят свои проекты для дальнейшего развития финансовой культуры.
16+