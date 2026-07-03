Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ТИМ «Бирюса» официально открылась смена «ФинЗОЖ»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На ТИМ «Бирюса» официально открыли смену «ФинЗОЖ». Смена по финансовой грамотности проходит на территории инициативной молодежи второй год подряд. На поляну съезжаются эксперты в сфере экономики — представители власти, банковского сектора, Росфинмониторинга, Банка России и ведущих экономических вузов страны.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На ТИМ «Бирюса» официально открыли смену «ФинЗОЖ». Смена по финансовой грамотности проходит на территории инициативной молодежи второй год подряд. На поляну съезжаются эксперты в сфере экономики — представители власти, банковского сектора, Росфинмониторинга, Банка России и ведущих экономических вузов страны.

На открытии участников поприветствовали губернатор Красноярского края Михаил Котюков и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

«Здесь практически 500 человек, которые проходили специальный отбор и могут предлагать смелые новые идеи. Жизнь не стоит на месте, цифровые технологии развиваются, и очень важно, чтобы те, кто совершает правонарушения, отставали от тех, кто придумывает, как их не допустить. Мы в этом году делаем акцент на применение цифровых технологий, технологий искусственного интеллекта для борьбы с финансовыми преступлениями», — поделился планами губернатор Красноярского края.

В течение пяти дней участников ждут лекции от экспертов по шести трекам: «Центры финансовой культуры: финграмотность в муниципалитетах», «Проект для каждого: финграмотность как проект», «Волонтёры и эксперты: финпросвещение как инструмент», «Лаборатория финансовой культуры: финграмотность как инфраструктура», «Светлая и тёмная сторона искусственного интеллекта: кибербезопасность как возможность», «Финансовая грамотность как шоу».

В конце смены бирюсинцы представят свои проекты для дальнейшего развития финансовой культуры.

16+

Узнать больше по теме
Юрий Чиханчин: биография, личная жизнь и карьерный путь главы Росфинмониторинга
Бывший строитель, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, заслуженный экономист России — и это лишь малая часть званий и чинов Юрия Чиханчина. После начала СВО и пополнения списков террористов и экстремистов о работе Чиханчина стали чаще упоминать в СМИ. Рассказываем о карьере и взглядах чиновника из Сибири.
Читать дальше