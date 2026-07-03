Бочаров поздравил председателя облсуда с продлением полномочий

В Волгограде прошло областное совещание судей судов общей юрисдикции. Андрей Бочаров от имени всех жителей поздравил председателя областного суда Алексея Глухова с продлением полномочий и присвоением почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.