Бочаров поздравил председателя облсуда с продлением полномочий

В Волгограде прошло областное совещание судей судов общей юрисдикции. Андрей Бочаров от имени всех жителей поздравил председателя областного суда Алексея Глухова с продлением полномочий и присвоением почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
— Волгоградский областной суд выполняет свою работу на высоком профессиональном уровне, ответственно и с полной самоотдачей, — добавил губернатор.
Андрей Бочаров поблагодарил судейское сообщество за вклад в развитие региона.