Нижегородцам рассказали о схемах мошенничества с бензином

На фоне перебоев с топливом во многих регионах России мошенники активно используют тему бензина для обмана водителей. Самые распространенные уловки аферистов, которые работают летом 2026 года, собрала автор проекта финансового просвещения и противодействия мошенничеству «Меня не обмануть!», зампредседателя Общественного совета УМВД России по Нижнему Новгороду, члена экспертного совета по финансовой грамотности Нижегородской области Наталья Халезова.
Первая схема — фальшивые государственные талоны на топливо. Злоумышленники звонят от имени регионального министерства транспорта или правительства и сообщают о введении особого режима распределения бензина. Жертвам предлагают активировать именной талон на 20 литров АИ-95 или АИ-92 через СМС-код на фишинговом сайте. В итоге люди теряют доступ к аккаунтам в мессенджерах.
Вторая уловка — «выгодное предложение от банка». Мошенники представляются сотрудниками банка и просят пройти опрос об автомобиле и частоте поездок на заправку. Затем сообщают о «выигрыше ваучера» на бесплатное топливо и просят указать ФИО, номер телефона и данные банковской карты для «идентификации личности».
Третья схема — бронирование времени на заправку. Аферисты создают поддельные сайты, имитирующие известные нефтяные компании. Водителям обещают, что они смогут приехать в назначенное время и заправиться без очереди. Для подтверждения брони просят ввести код из СМС, который на самом деле предназначен для восстановления доступа к телеграм-аккаунту. После этого мошенники получают доступ ко всем личным данным жертвы.
Четвертый способ — вредоносное приложение для поиска бензина. Через мессенджеры и соцсети рассылаются ссылки на скачивание программы, которая якобы помогает находить заправки с топливом. После установки APK-файла на смартфон попадает вирус, который считывает логины, пароли, СМС от банков и контакты.
Наталья Халезова предупредила, что нужно с осторожностью относиться ко всем предложениям, связанным с бензином. Нельзя скачивать подозрительные приложения, переходить по сомнительным ссылкам и сообщать кому-либо коды из СМС.
В свою очередь «Лаборатория Касперского» зафиксировала с 30 июня по 1 июля более трех тысяч мошеннических рассылок, эксплуатирующих тему топлива и программ лояльности АЗС. Аферисты интересуются не только именем и телефоном жертвы, но и данными об автомобиле — маркой, моделью, госномером, предпочитаемым топливом и регионом использования. По мнению экспертов, эта информация нужна для создания более убедительных сценариев: получив анкетные данные, мошенники могут продолжить общение по телефону или в мессенджерах, представляясь сотрудниками программ лояльности или АЗС, и убеждать жертву внести предоплату за бронирование топлива или заправку вне очереди.
Андрей Ковтун, руководитель группы защиты от почтовых угроз «Лаборатории Касперского», отметил, что тема топливных карт используется мошенниками давно, но сейчас она применяется сразу в нескольких сценариях — от финансового скама до распространения вирусов. Конечная цель аферистов остается прежней — завладеть деньгами жертвы, поэтому он рекомендовал критически относиться к предложениям получить купоны и ваучеры, особенно если для этого требуется предоставить личные данные или перевести деньги.