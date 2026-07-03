Нижегородцам рассказали о схемах мошенничества с бензином

В свою очередь «Лаборатория Касперского» зафиксировала с 30 июня по 1 июля более трех тысяч мошеннических рассылок, эксплуатирующих тему топлива и программ лояльности АЗС. Аферисты интересуются не только именем и телефоном жертвы, но и данными об автомобиле — маркой, моделью, госномером, предпочитаемым топливом и регионом использования. По мнению экспертов, эта информация нужна для создания более убедительных сценариев: получив анкетные данные, мошенники могут продолжить общение по телефону или в мессенджерах, представляясь сотрудниками программ лояльности или АЗС, и убеждать жертву внести предоплату за бронирование топлива или заправку вне очереди.