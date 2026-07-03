В свердловском поселке Изумруд запустили газопровод

— Мы последовательно создаем условия, чтобы все больше жителей региона могли пользоваться природным газом — экологичным, экономичным и комфортным видом топлива. Газовые сети уже подведены более чем к 70 тысячам домов жителей, заключивших договоры. В 48,5 тысячи домов газ уже поступает.