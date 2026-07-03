Уголовное дело завели после падения куска бетона с крыши на голову волжанина

В городе Волжском на выходившего из подъезда пожилого мужчину 2 июля прилетел кусок бетона с козырька крыши. Пострадавший с травмой головы в больнице. Прокуратура уже провела проверку после обрушения фрагмента парапета кровли многоквартирного дома на улице Набережной, 73. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе уголовного дела по факту травмирования мужчины в Волгоградской области. Дело завели по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.