Полиция начала задержания бензиновых спекулянтов

— Предварительно установлено, что посредством одного из мессенджеров молодые люди нашли оптового заказчика из Краснодара, после чего на автозаправочной станции в городе Ростове‑на‑Дону совместно приобрели бензин и направились в краевой центр, — сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.