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Полиция начала задержания бензиновых спекулянтов

В России полицейские приступили к задержаниям спекулянтов, торгующих бензином. Как сообщает ИА «Высота 102».

В России полицейские приступили к задержаниям спекулянтов, торгующих бензином. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне двое молодых мужчин были задержаны в Краснодарском крае.

Задержание 21 и 22-летних жителей Ростовской области было произведено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Краснодару. По информации полицейских, в арендованном автомобиле они перевозили бензин для последующей перепродажи по завышенной цене в Краснодарском крае.

— Предварительно установлено, что посредством одного из мессенджеров молодые люди нашли оптового заказчика из Краснодара, после чего на автозаправочной станции в городе Ростове‑на‑Дону совместно приобрели бензин и направились в краевой центр, — сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время полиция проводит проверку. Не исключено, что спекулянты могут стать фигурантами уголовного дела по статье 238 УК РФ- производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Видео: ГУ МВД России по Краснодарскому краю.