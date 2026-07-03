Калининграда будут судить за тройное убийство 27 лет назад

48-летнего жителя Калининграда обвиняют в убийстве трёх женщин в 1999 году. Среди жертв была его однокурсница.
По версии следствия, 22 мая 1999 года обвиняемый, которому тогда был 21 год, пришёл к своей знакомой в квартиру на улице Карла Маркса и попросил в долг крупную сумму денег. Женщина отказала. Тогда он избил 51-летнюю хозяйку руками, табуретом и подручными предметами, а затем нанёс ей не менее 10 ударов ножом в область шеи и туловища. Жертва скончалась на месте.
После этого мужчина расправился с 82-летней матерью женщины и её 21-летней дочерью — также нанёс им смертельные ножевые ранения. Из квартиры он похитил 18 тысяч долларов США и 200 немецких марок [citation:0].
Долгие годы преступление оставалось нераскрытым. Однако работа по установлению личности убийцы не прекращалась. Правоохранителям удалось доказать, что следы, изъятые в 1999 году в квартире жертв, принадлежат 48-летнему жителю региона. Ранее он уже был судим за мошенничество. На допросе мужчина признал вину.
Уголовное дело направлено в суд. Обвинение предъявлено по пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство трёх лиц, сопряжённое с разбоем.