Калининграда будут судить за тройное убийство 27 лет назад

По версии следствия, 22 мая 1999 года обвиняемый, которому тогда был 21 год, пришёл к своей знакомой в квартиру на улице Карла Маркса и попросил в долг крупную сумму денег. Женщина отказала. Тогда он избил 51-летнюю хозяйку руками, табуретом и подручными предметами, а затем нанёс ей не менее 10 ударов ножом в область шеи и туловища. Жертва скончалась на месте.