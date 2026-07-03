Минсвязи сказало про увеличение скорости мобильного интернета в Беларуси

Первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач в эфире телеканала ОНТ сказал про увеличение скорости мобильного интернета в Беларуси.
— По мере развития сетей задача у нас есть полностью покрыть республику 5G к 2034 году, — подчеркнул замминистра.
По его словам, в государственной программе прописана задача, связанная с увеличением емкости сетей фактически в два раза до 2030 года:
— Понимая, что емкость сетей будет увеличена, можно употреблять действительно большее количество контента без ущерба качеству.
В связи с этим, пояснил Павел Ткач, есть варианты увеличения 30 гигабайт до 40−50, а также пересмотра скорости мобильного интернета — с 1 Мбит до 2.
Ранее Минсвязи сказало, отменят ли ограничения скорости безлимитного мобильного интернета в Беларуси.
Кстати, лимит задолженности на балансе мобильного введен в Беларуси.
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