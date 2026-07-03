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Каждый пятый россиянин продолжает работать в отпуске

Около 20% работающих россиян продолжают заниматься рабочими задачами во время отпуска и остаются на связи с коллегами.

Около 20% работающих россиян продолжают заниматься рабочими задачами во время отпуска и остаются на связи с коллегами. Об этом говорится в исследовании hh.ru и сервиса «Островок».

Еще 24% опрошенных периодически подключаются к рабочим вопросам по собственному желанию и стараются не отрываться от команды. При этом большинство респондентов стараются полноценно отдыхать. 57% сообщили, что в отпуске сводят контакты с коллегами к минимуму и не отвлекаются на рабочие задачи.

Опрос проводился с 12 по 14 мая 2026 года. В нем приняли участие 3220 человек.