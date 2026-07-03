Каждый пятый россиянин продолжает работать в отпуске

Еще 24% опрошенных периодически подключаются к рабочим вопросам по собственному желанию и стараются не отрываться от команды. При этом большинство респондентов стараются полноценно отдыхать. 57% сообщили, что в отпуске сводят контакты с коллегами к минимуму и не отвлекаются на рабочие задачи.