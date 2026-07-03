Из Красноярского края вывезли более 2,6 млн кубометров леса

Половина этого объема ушла на экспорт. Почти вся экспортная продукция, 99%, пришлась на пиломатериалы. Лесопродукцию из Красноярского края поставили в 16 стран мира. Основным покупателем стал Китай. На него пришлось около 80% всего объема лесопродукции, вывезенной из края за рубеж. Туда отправили 1 млн кубометров пиломатериалов и 12 тыс. кубометров деловой древесины.