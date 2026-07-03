Из Красноярского края вывезли более 2,6 млн кубометров леса

За первое полугодие 2026 года из Красноярского края в другие регионы России и на экспорт отправили более 2,6 млн кубометров лесопродукции. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.
Половина этого объема ушла на экспорт. Почти вся экспортная продукция, 99%, пришлась на пиломатериалы. Лесопродукцию из Красноярского края поставили в 16 стран мира. Основным покупателем стал Китай. На него пришлось около 80% всего объема лесопродукции, вывезенной из края за рубеж. Туда отправили 1 млн кубометров пиломатериалов и 12 тыс. кубометров деловой древесины.
При перевозках по России специалисты также контролировали отправку круглой древесины и пиломатериалов. Значительная часть продукции была направлена в Иркутскую область и Краснодарский край.
Всего за полгода управление Россельхознадзора по Красноярскому краю оформило и выдало 51,3 тыс. сертификатов на лесопродукцию. Из них 21,5 тыс. фитосанитарных и 29,8 тыс. карантинных.