Продажу билетов на электрички через чат-бот запустят в мессенджере «Макс»

С марта 2026 года РЖД тестирует работу чат-бота на полигонах в Новосибирской, Омской, Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях. С 1 июля 2026 года тестирование продолжится на Северо-Западе России. В Западной Сибири через чат-бот уже было оформлено около 380 тысяч билетов, что свидетельствует о высоком спросе на этот сервис.