Продажу билетов на электрички через чат-бот запустят в мессенджере «Макс»

РЖД планируют в этом году запустить продажу билетов на пригородные поезда через чат-бот в приложении «Макс» на большинстве направлений по всей стране. Исключение составит Московский транспортный узел, где пока действует другая система продаж. Об этом сообщает ТАСС.
В компании подчеркнули, что перед расширением сервиса необходимо тщательно проанализировать его работу и убедиться в его стабильности и удобстве для пользователей, с учётом их отзывов и пожеланий.
С марта 2026 года РЖД тестирует работу чат-бота на полигонах в Новосибирской, Омской, Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях. С 1 июля 2026 года тестирование продолжится на Северо-Западе России. В Западной Сибири через чат-бот уже было оформлено около 380 тысяч билетов, что свидетельствует о высоком спросе на этот сервис.
Ранее на сайте pravda-nn.ru нижегородцев предупредили о схеме мошенников с билетами на поезд и самолёт.