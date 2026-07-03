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На Дону директора организации подозревают в мошенничестве в сфере кредитования

В Ростовской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

По информации правоохранителей, с июня по октябрь 2025 года фигурант и иные лица, зная о долгах предприятия перед поставщиками, предоставили в банк ложные бухгалтерские документы. С помощью подложных данных подозреваемый получил кредит на сумму около 6 млн руб. Деньгами фигурант воспользовался по своему усмотрению.

Сейчас подозреваемый задержан. Следствием решается вопрос о заключении его под стражу. Иные фигуранты выясняются.