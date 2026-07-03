Летом число длительных бронирований квартир в Хабаровском крае выросло на 16%

Этим летом россияне чаще выбирают два формата отдыха: короткие поездки на 1−2 ночи и полноценный отпуск около 11 дней. Оба сценария растут в популярности, но различаются целями, местом и бюджетом. Главный тренд — интерес к загородному жилью: дома на уикенд бронируют на 10% чаще, чем год назад, а на неделю и дольше — на 17%, следует из аналитики Авито. Путешествия (16+).