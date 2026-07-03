Летом число длительных бронирований квартир в Хабаровском крае выросло на 16%

Этим летом россияне чаще выбирают два формата отдыха: короткие поездки на 1−2 ночи и полноценный отпуск около 11 дней. Оба сценария растут в популярности, но различаются целями, местом и бюджетом. Главный тренд — интерес к загородному жилью: дома на уикенд бронируют на 10% чаще, чем год назад, а на неделю и дольше — на 17%, следует из аналитики Авито. Путешествия (16+).
Для уикендов чаще выбирают дома рядом с крупными городами — в Московской и Ленинодградской областях, Краснодарском крае, Башкортостане и Самарской области. В Пензенской области спрос вырос на 64% — в том числе из-за Сабантуя. В Амурской области (+51%), Кировской (+42%), Оренбургской (+40%) и Красноярском крае (+39%) рост связан с местными фестивалями. В среднем такие дома снимают семь человек за 16 000 рублей в ночь, бронируя за 47 дней.
Городской уикенд — для впечатлений. Самые популярные направления — Москва, Петербург, Казань, Краснодар и Нижний Новгород. Но растёт спрос и на неочевидные регионы: в Тыве (+58%), Якутии (+26%) и Магаданской области (+25%) — благодаря местным событиям. Квартиры снимают втроём за 4 100 рублей в сутки, бронируя за 24 дня.
Полноценный отпуск длится в среднем 11 дней. У моря популярны Краснодарский край и Дагестан, а в городах — Сочи, Геленджик, Анапа. На природе едут в Карелию и Ленинградскую область. Быстрее всего растёт спрос на длительную аренду домов в Тюменской области (+93%), Башкортостане (+88%) и Архангельской области (+70%) — регионы привлекают фестивалями и событийными программами.
Загородный дом на отпуск снимают четверо за 7 800 рублей в сутки. Планируют поездку за 120 дней — на 16 дней раньше, чем в 2025 году. В городских квартирах на отдыхе живут втроём, платя около 5 000 рублей за ночь, и бронируют жильё за 100 дней.
При длительном отдыхе сутки в загородном доме обходятся почти вдвое дешевле, чем на уикенд (7 800 против 16 000 рублей). Многие владельцы предлагают скидки за долгое проживание, поэтому путешественники заранее сравнивают варианты.
«Сценарии летнего отдыха зависят от его продолжительности. Для выходных россияне выбирают загородные дома недалеко от крупных региональных центров, причём готовы платить за ночь больше, потому что поездка короткая. В отпуск едут к морю на полторы недели и тщательно планируют бюджет: средняя стоимость ночи почти вдвое ниже, чем на уикенд, а подходящие варианты ищут за 3 месяца», — комментирует руководитель направления «Привлечение гостей» Авито Путешествий Анастасия Бардина.