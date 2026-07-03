В Хабаровском крае ребёнок после ДТП встретился со своими спасителями

В Хабаровском крае росгвардейцы навестили спасённого после ДТП мальчика.
Несколько недель назад сотрудники вневедомственной охраны доставили ребёнка без сознания в больницу после аварии на трассе Советская Гавань — Ванино.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии побывали в гостях у 10-летнего жителя села Датта Ванинского района, которому ранее помогли после серьёзного дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Хабаровскому краю.
ДТП произошло 17 июня на трассе Советская Гавань — Ванино. Росгвардейцы, ставшие очевидцами происшествия, оперативно доставили находившегося без сознания ребёнка в районную больницу. По словам медиков, своевременная помощь позволила избежать тяжёлых последствий для здоровья.
После выписки школьника прапорщик полиции Марк Дубницкий и сержант полиции Дарья Мадумарова решили навестить мальчика. Они приехали к его дому на служебном автомобиле, чем вызвали большой интерес у местных детей.
Росгвардейцы привезли Роману фрукты и сладости, а также показали работу служебного оборудования патрульной машины — радиостанции, видеорегистратора и сигнальной установки.
Сотрудники пожелали мальчику полного выздоровления и напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности возле проезжей части. Ребёнок поблагодарил своих спасителей за поддержку и внимание.
За оказанную помощь школьнику сотрудники вневедомственной охраны представлены к ведомственным наградам по решению командующего Восточным округом войск национальной гвардии генерал-лейтенанта Александр Решетников.