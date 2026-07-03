Студент из Нижегородской области стал золотым медалистом олимпиады «Я — профессионал»

Студент филиала Высшей школы экономики в Нижнем Новгороде, работающий системным аналитиком в ИТ‑компании, выиграл в направлении «Бизнес‑информатика» и получит денежную премию до 300 тысяч рублей и льготы при поступлении на следующую ступень образования. Финал максимально напоминал его рабочий процесс: за три дня участникам нужно было подготовить полноценную проектную документацию; Владимир считает, что победа укрепила его профессиональный статус.