Студент из Нижегородской области стал золотым медалистом олимпиады «Я — профессионал»

Нижегородский студент Владимир Безруков стал золотым медалистом IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», сообщили в Президентской платформе «Россия — страна возможностей».
Студент филиала Высшей школы экономики в Нижнем Новгороде, работающий системным аналитиком в ИТ‑компании, выиграл в направлении «Бизнес‑информатика» и получит денежную премию до 300 тысяч рублей и льготы при поступлении на следующую ступень образования. Финал максимально напоминал его рабочий процесс: за три дня участникам нужно было подготовить полноценную проектную документацию; Владимир считает, что победа укрепила его профессиональный статус.
Поздравительный адрес золотым медалистам направил первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, глава Совета Ассоциации «Я — профессионал» Сергей Кириенко. Организаторы подчёркивают, что золотые медалисты формируют интеллектуальный и кадровый резерв страны и востребованы в технологиях, цифровой сфере, науке, творческих индустриях, энергетике, промышленности, дипломатии и социальной сфере.
В IX сезоне студенты соревновались в 70 направлениях — от «Истории и культуры России» до «Зеленой металлургии» — что позволяет выявлять специалистов, отвечающих актуальным запросам экономики. Руководители проекта отмечают, что золотая медаль подтверждает исключительный уровень подготовки: её получают менее 0,1% из 215 тысяч участников. Для Нижегородской области этот успех — показатель высокого уровня подготовки студентов и работы вузов: победа Владимира демонстрирует готовность выпускников решать прикладные задачи и соответствовать требованиям рынка труда.
Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — проект Президентской платформы «Россия — страна возможностей», реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.
Ранее сообщалось, что нижегородские студенты стали вторыми по количеству наград на фестивале «Российская студенческая весна» среди вузов.