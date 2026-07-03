Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Ижевска с 13 кг наркотиков задержан в Нижегородской области

Сотрудники ДПС задержали в Володарском округе Нижегородской области жителя Ижевска, в его машине обнаружили почти 13 кг мефедрона. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Источник: Коммерсантъ

Сотрудники ДПС задержали в Володарском округе Нижегородской области жителя Ижевска, в его машине обнаружили почти 13 кг мефедрона. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Во время осмотра салона Haval Jolion полицейские нашли четыре свертка и 13 пакетов с белым веществом. Исследование определило их содержимое как наркотик.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере. Он объяснил, что приобрел запрещенные вещества для дальнейшего сбыта.

Фигурант арестован, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.