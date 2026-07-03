Житель Ижевска с 13 кг наркотиков задержан в Нижегородской области

Сотрудники ДПС задержали в Володарском округе Нижегородской области жителя Ижевска, в его машине обнаружили почти 13 кг мефедрона. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.
Во время осмотра салона Haval Jolion полицейские нашли четыре свертка и 13 пакетов с белым веществом. Исследование определило их содержимое как наркотик.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере. Он объяснил, что приобрел запрещенные вещества для дальнейшего сбыта.
Фигурант арестован, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.