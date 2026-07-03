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Суд Комсомольска на Амуре выдвинул штраф для гражданки иноагента

Гражданка повторно разместила материалы в Telegram и не направила в Минюст сведения.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске на Амуре суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданки Ц., состоящей в реестре иностранных агентов, сообщает пресс-служба «Суды Хабаровского края». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Согласно материалам дела, после привлечения к административной ответственности гражданка вновь распространила сообщения в Telegram. Также она не представила в Минюст обязательные сведения за 2024 год, хотя была обязана сделать это в соответствии с требованиями ФЗ № 255 ФЗ и ведомственного приказа. Совокупность действий квалифицирована по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ.

Рассмотрение дела проходило в отсутствие фигурантки — она числится в федеральном розыске. Мировой судья назначил штраф в размере 120 000 рублей с применением правил ч. 2 ст. 69 УК РФ. Апелляционный суд подтвердил законность приговора.

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