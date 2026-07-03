Суд Комсомольска на Амуре выдвинул штраф для гражданки иноагента

Согласно материалам дела, после привлечения к административной ответственности гражданка вновь распространила сообщения в Telegram. Также она не представила в Минюст обязательные сведения за 2024 год, хотя была обязана сделать это в соответствии с требованиями ФЗ № 255 ФЗ и ведомственного приказа. Совокупность действий квалифицирована по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ.