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В Красноярском крае ввели режим повышенной готовности из-за лесных пожаров

Режим повышенной опасности вводится в регионе до 1 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае, на всей его территории, вводится режим повышенной готовности со 2 июля до 1 октября включительно. В дополнение к режиму ЧС, который введен в лесах с 10 июня. Это связано с лесными пожарами, площадь которых на сегодняшний день, 3 июля, составила почти 150 тысяч гектаров.

Решение было принято с учетом мнения комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Подписал документ председатель правительства края Алексей Медведев.

Что это значит: усиление контроля над состоянием лесов, мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов. Вся информация будет фиксироваться, а меры для предупреждения ЧС будут приниматься оперативно.