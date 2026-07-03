В Красноярском крае ввели режим повышенной готовности из-за лесных пожаров

В Красноярском крае, на всей его территории, вводится режим повышенной готовности со 2 июля до 1 октября включительно. В дополнение к режиму ЧС, который введен в лесах с 10 июня. Это связано с лесными пожарами, площадь которых на сегодняшний день, 3 июля, составила почти 150 тысяч гектаров.
Решение было принято с учетом мнения комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Подписал документ председатель правительства края Алексей Медведев.
Что это значит: усиление контроля над состоянием лесов, мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов. Вся информация будет фиксироваться, а меры для предупреждения ЧС будут приниматься оперативно.