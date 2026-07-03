Красноярцы получат около 4,5 млн рублей на социальные проекты

В Красноярске подвели итоги грантового конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики «Ты, город». Поддержку получили 27 инициатив: 6 проектов от социально ориентированных НКО и 21 проект от жителей города.
На их реализацию выделят около 4,5 млн рублей. Все проекты планируют воплотить уже в 2026 году. Среди победителей — благотворительный экологический фестиваль «Круговорот добра», инклюзивная автобусная экскурсия «Доступные просторы», забег с собаками из приютов «Быстрый пес» и мобильная площадка технического творчества «Техно старт» в Березовке.
«Грантовые конкурсы, такие как “Ты, город”, создают возможности для того, чтобы инициативы активных жителей могли воплощаться в жизнь», — рассказал член экспертной комиссии, депутат Горсовета Артем Речицкий.
В прошлом году конкурс также поддержал 27 инициатив. Тогда на их реализацию направили 4,7 млн рублей.