Красноярцы получат около 4,5 млн рублей на социальные проекты

На их реализацию выделят около 4,5 млн рублей. Все проекты планируют воплотить уже в 2026 году. Среди победителей — благотворительный экологический фестиваль «Круговорот добра», инклюзивная автобусная экскурсия «Доступные просторы», забег с собаками из приютов «Быстрый пес» и мобильная площадка технического творчества «Техно старт» в Березовке.