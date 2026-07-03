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Фронтовик из Волгоградской области Павел Андреев отметил 103-летие

Сегодня, 3 июля, легендарному фронтовику Павлу Алексеевичу Андрееву исполнилось 103.

Сегодня, 3 июля, легендарному фронтовику Павлу Алексеевичу Андрееву исполнилось 103 года. Как сообщили в Волгоградской облдуме, Павел Алексеевич Андреев родился в Котовском районе. На фронт ушел, когда ему было 19 лет. Он принимал участие в Сталинградской битве, воевал на Ленинградском, Прибалтийском, 3-й Белорусском фронтах. Павел Алексеевич защищал Родину в боях на Курской дуге, освобождал Прибалтику, сражался на Либавском направлении и на Курляндском полуострове в Литве. Победу Павел Алексеевич встретил в Кенигсберге.

За проявленные храбрость и мужество награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова, «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейной медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

После войны Павел Андреев переехал в Камышин, где трудился на железной дороге и на местном хлопчатобумажном комбинате.

После окончания трудовой деятельности продолжал участвовать в жизни ветеранского сообщества и города. Является «Почетным гражданином Камышина» и «Почетным гражданином Волгоградской области».

Павел Алексеевич известен и как поэт. Он издал сборник своих стихов «Души свободной изреченья». Многие свои произведения он посвятил воинам, защищавшим Родину в Великую Отечественную войну, легендарному летчику Алексею Маресьеву и Камышину.

Фото Волгоградской облдумы.

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