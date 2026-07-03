Семью осужденного экс-главы нижегородского Росприроднадзора выселяют из квартиры

В ходе имущественных тяжб суды оставили экс-руководителю нижегородского ведомства «Ниву» и половину дома в деревне. Другая часть собственности фигуранта, в том числе квартира, из которой сейчас и выселяют семью Кручинина, была обращена в государственную казну.