Семью осужденного экс-главы нижегородского Росприроднадзора выселяют из квартиры

Бывшую супругу экс-главы нижегородского Росприроднадзора Олега Кручинина и их троих детей выселяют из квартиры в Нижнем Новгороде. Об этом пишет «Коммерсантъ-Приволжье».
Напомним, что Кручинин был приговорен к 13 годам колонии строгого режима за взятки в размере более 11 млн рублей. Ему также назначили 230 млн рублей штрафа.
В ходе имущественных тяжб суды оставили экс-руководителю нижегородского ведомства «Ниву» и половину дома в деревне. Другая часть собственности фигуранта, в том числе квартира, из которой сейчас и выселяют семью Кручинина, была обращена в государственную казну.
Как стало известно, речь идет о 123-метровой квартире на улице Сергиевской. Несмотря на то, что недвижимость перешла государству, жена Кручинина продолжила там жить, игнорируя решение суда о конфискации.
Семья осужденного должна покинуть квартиру в течение пяти дней. Если требование не будет исполнено, то экс-жене Кручинина придется платить Росимуществу по 1 000 рублей неустойки за каждый день.
По словам адвокатов, семью Кручинина пытаются выселить из единственного жилья. Закон запрещает лишать крыши над головой несовершеннолетних, поэтому дети осужденного смогут пользоваться квартирой, пока им не исполнится 18.
Предварительное рассмотрение иска Росимущества запланировано на конец июля.
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