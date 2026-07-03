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В Калининграде полиция накрыла наркоферму на подоконнике по посту в соцсетях

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда выявили публикацию в соцсетях о незаконном выращивании запрещённых растений в квартире. Полицейские провели проверку по адресу. В квартире 54-летнего местного жителя обнаружили и изъяли 12 кустов растений рода Каннабис и 16,9 грамма марихуаны. Мужчина признался, что выращивал растения…

Источник: Янтарный край

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда выявили публикацию в соцсетях о незаконном выращивании запрещённых растений в квартире. Полицейские провели проверку по адресу.

В квартире 54-летнего местного жителя обнаружили и изъяли 12 кустов растений рода Каннабис и 16,9 грамма марихуаны. Мужчина признался, что выращивал растения для личного потребления.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Также составлен административный материал по ст. 10.5.1 КоАП РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

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