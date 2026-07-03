В Калининграде полиция накрыла наркоферму на подоконнике по посту в соцсетях

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда выявили публикацию в соцсетях о незаконном выращивании запрещённых растений в квартире. Полицейские провели проверку по адресу. В квартире 54-летнего местного жителя обнаружили и изъяли 12 кустов растений рода Каннабис и 16,9 грамма марихуаны. Мужчина признался, что выращивал растения…