В Качугском округе Иркутской области заработал центр активного долголетия

А в 2026 году планируется открыть центры активного долголетия еще в 13 муниципальных образованиях Иркутской области. Там будут созданы условия для проведения активного, интересного и полезного досуга для людей пожилого возраста, а также их родных, реализации творческих талантов, занятий по душе и для позитивного общения.