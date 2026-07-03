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В Качугском округе Иркутской области заработал центр активного долголетия

В нем для пожилых людей будут проходить различные занятия.

Центр активного долголетия заработал в Качугском муниципальном округе Иркутской области на базе управления соцзащиты. Пространство создано при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве социального развития, опеки и попечительства региона.

«Открытие центра еще один шаг в развитии системы социальной поддержки пожилых граждан в Иркутской области. Такие пространства способствуют повышению качества жизни, сохранению социальной активности и интеграции старшего поколения в жизнь общества», — отметили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что первый такой центр — «Импульс» — был открыт 4 сентября 2025 года в Иркутске. Ежемесячно его посещают не менее 430 человек.

А в 2026 году планируется открыть центры активного долголетия еще в 13 муниципальных образованиях Иркутской области. Там будут созданы условия для проведения активного, интересного и полезного досуга для людей пожилого возраста, а также их родных, реализации творческих талантов, занятий по душе и для позитивного общения.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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