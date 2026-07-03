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В Красноярске 73-летняя пенсионерка перебегала дорогу и погибла в ДТП

Сегодня утром в Октябрьском районе Красноярска произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе краевой ГАИ. По предварительной информации, 24-летний.

Сегодня утром в Октябрьском районе Красноярска произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе краевой ГАИ. По предварительной информации, 24-летний водитель Лада Приора двигался по улице Мирошниченко в сторону улицы Гусарова. В какой-то момент молодой человек допустил наезд на 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Как отметили в ведомстве, до пешеходного перехода было всего 50 метров. В результате ДТП пенсионерка скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.