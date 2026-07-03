Красноярск второй год подряд примет финал олимпиады по финансовой безопасности

По словам главы региона, край сделает все необходимое, чтобы финал прошел лучше, чем год назад. Программа олимпиады выйдет за пределы университетских площадок. В школах и других учебных заведениях края проведут просветительские мероприятия для детей и взрослых. Национальный центр «Россия» на Енисее может принять Неделю финансовой грамотности и безопасности. Для участников также подготовят спортивную программу с фиджитал-турниром, баскетбольным матчем с командой края и массовым забегом. Кроме того, запланированы экскурсии по культурным и природным объектам Красноярска.