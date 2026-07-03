Красноярск второй год подряд примет финал олимпиады по финансовой безопасности

Красноярск примет финал VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. Он пройдет с 27 сентября по 4 октября 2026 года. Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.
Подготовку к мероприятию обсудили на заседании организационного комитета под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. По его словам, в этом году олимпиада проводится в шестой раз по поручению президента России Владимира Путина. Уже завершились пригласительный и отборочный этапы. В них приняли участие представители более 40 стран, в том числе Туниса, Ливии, Йемена, Судана, Камеруна и Сенегала.
В финальную неделю в Красноярске планируют провести более 60 мероприятий. Они будут разделены на четыре направления: образовательное, профессиональное, спортивное и культурно-нравственное. Основной темой станет использование новых технологий и искусственного интеллекта в финансовой безопасности.
Главные события пройдут на площадках Сибирского федерального университета. Церемонии открытия и закрытия, выставки и фестиваль «Олимпиада в красках» примет многофункциональный комплекс. Олимпиадные задания участники будут выполнять в корпусе «Пирамида», деловую программу и мастер-классы проведут в конгресс-холле и библиотеке.
Также в поддержку Года единства народов России пройдет фестиваль «Россия в красках». Кроме того, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин предложил организовать в Красноярске Неделю финансовой безопасности с мастер-классами, интенсивами и интерактивами для жителей и гостей города.
«Для Красноярского края большая честь, второй год подряд принимать это событие. Мы начали готовиться сразу после завершения предыдущей олимпиады, не делая паузы. Весь год проводили профильные мероприятия, занятия со школьниками, готовили волонтеров, работали со студентами, программа развития финансовой культуры в крае активно реализуется», — подчеркнул губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
По словам главы региона, край сделает все необходимое, чтобы финал прошел лучше, чем год назад. Программа олимпиады выйдет за пределы университетских площадок. В школах и других учебных заведениях края проведут просветительские мероприятия для детей и взрослых. Национальный центр «Россия» на Енисее может принять Неделю финансовой грамотности и безопасности. Для участников также подготовят спортивную программу с фиджитал-турниром, баскетбольным матчем с командой края и массовым забегом. Кроме того, запланированы экскурсии по культурным и природным объектам Красноярска.
Победителя конкурса на проведение олимпиады в 2027 году объявят на церемонии закрытия финала в Красноярске.