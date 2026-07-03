«Страсти вокруг программы приводят в Ростове к всплескам продаж новых квартир»

Этот пункт в случае его ввода изменит куда больше, чем увеличение ставки. Дело в том, что покупатели жилой недвижимости в ипотеку смотрят не столько на стоимость квадратного метра и квартиры в целом, сколько на ежемесячный платеж по кредиту. Исходя из этого, берут ипотеку на максимально возможный срок, то есть, до 30 лет. Для того, чтобы можно было максимально снизить ежемесячный платеж.