Калининградцы разглядели в окнах соседа кусты запрещенного растения

Калининградцы разглядели в соседских окнах кусты запрещенного наркосодержащего растения, сделали фото. Публикацию со снимком «зеленого» подоконника обнаружили в соцсетях сотрудники полиции. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, за этим последовал визит к «мичуринцу» и проверка.