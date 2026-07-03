В Томском политехе открылась новая лаборатория

«Лаборатория откроет студентам новые возможности для проведения исследований и анализа работы энергокомплексов на постоянном и переменном токе для распределенной энергетики, а также получения и развития навыков настройки и эксплуатации микропроцессорных устройств релейной защиты. Здесь студенты смогут тестировать и исследовать поведение оборудования в условиях, максимально приближенных к реальным, имитируя различные режимы работы сети, в том числе такие, как короткие замыкания и перегрузки. Это сделает их обучение более практико-ориентированным и актуальным», — отметил руководитель лаборатории «Энергокомплексы на постоянном и переменном токе для распределенной энергетики», доцент отделения электроэнергетики и электротехники ТПУ Руслан Уфа.