В Томском политехе открылась новая лаборатория

Лаборатория «Энергокомплексы на постоянном и переменном токе для распределенной энергетики» открылась в Томском политехническом университете (ТПУ) при поддержке программы «Приоритет 2030». Она реализуется по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
Оборудование в новом пространстве позволяет имитировать различные режимы работы сети постоянного и переменного тока, включая генераторы, регулируемую нагрузку, силовой модуль мощностью 300 кВт и источники питания постоянного тока. Это дает возможность проводить исследования и разрабатывать собственные алгоритмы управления силовыми преобразователями в условиях, максимально приближенных к реальным.
«Лаборатория откроет студентам новые возможности для проведения исследований и анализа работы энергокомплексов на постоянном и переменном токе для распределенной энергетики, а также получения и развития навыков настройки и эксплуатации микропроцессорных устройств релейной защиты. Здесь студенты смогут тестировать и исследовать поведение оборудования в условиях, максимально приближенных к реальным, имитируя различные режимы работы сети, в том числе такие, как короткие замыкания и перегрузки. Это сделает их обучение более практико-ориентированным и актуальным», — отметил руководитель лаборатории «Энергокомплексы на постоянном и переменном токе для распределенной энергетики», доцент отделения электроэнергетики и электротехники ТПУ Руслан Уфа.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.