Катастрофа с ручками. Почему важно отказаться от пластиковых пакетов

Пластиковые пакеты — одна из самых серьёзных проблем для нашей планеты. Россия в целом и Пермский край в частности — не исключение. Ежедневно жители региона покупают тысячи «маечек», чтобы донести продукты до дома. Потом пакеты отправляются на выброс, что наносит природе колоссальный вред. Чем их заменить и как мотивировать людей не использовать вредный пластик? О возможных путях решения проблемы в преддверии Международного дня отказа от полиэтиленовых пакетов рассказала начальник отдела экологических проектов ПРО ТКО Ольга Кудряшова.
Их — миллионы.
Маленькие и прозрачные, цветные средних размеров, огромные и цветастые… Всё это о полиэтиленовых пакетах, которые присутствуют в жизни пермяков каждый день в больших количествах. Они в магазинах, пунктах выдачи заказов, в наших шкафах и не только.
«Пакеты отличаются маркировкой. Маленькие прозрачные — это обычно 04 PELD. На “маечках” как правило указано 02 ПНД, HDPE. В пунктах выдачи заказов выдают “маслянистые” пакеты с отметками 04 ПВД, LDPE. У них более плотный состав. Все эти виды пластика одинаково вредны для природы, — рассказывает Ольга Кудряшева. — При этом я уверена, что люди используют пакеты не для того, чтобы загрязнить окружающую среду или убить как можно больше птиц и черепашек, а по незнанию. Многие просто не задумываются об ущербе, который наносится окружающей среде».
Высокий спрос на «майки» объяснить несложно. Пластиковый пакет всегда под рукой в магазине. А если он рвётся — не жалко, всегда можно заменить на новый. Хотя изначально его задумывали как многоразовую лёгкую сумочку. Пластиковый пакет должен был прийти на смену бумажному аналогу, как более прочный и удобный. Кроме того, с его помощью хотели сократить потребление древесины. Полиэтилен случайно получил в 1898 году немецкий химик Ганс фон Пехманн. А пластиковый пакет разработал шведский инженер Стен Густав Тулин. Вряд ли они думали, что их изобретения будут использоваться так массово и станут объектом проклятий экологов разных стран на века.
«Пластиковые пакеты появились в 50-х годах. В России они стали использоваться значительно позже (в конце 90-х — начале 2000-х), но быстро стали не просто большой, а глобальной проблемой. Человек каждый день покупает пакет (иногда не один), а потом выбрасывает, поскольку тот быстро рвётся, — говорит специалист. — И так только в Прикамье каждый день поступают сотни, если не тысячи жителей. Торговым сетям выгодно использовать пакеты. Как думают маркетологи? Если человек пришёл в магазин без сумки для продуктов, то не купит много товаров. Не нести же ему всё это в руках. Но если положить на видное место пакеты, то проблема будет решена. И в будущем человек будет приходить в тот магазин, где есть пакеты. Вот такой маркетинговый ход. Торговые сети готовы на всё ради комфорта покупателей, чтобы те не ушли к конкурентам. Плюс на пакетах пишут название магазинов. Это такая “ходячая” реклама. А бумажная альтернатива обходится дороже».
Разлагаются полиэтиленовые пакеты от 100 до 200 лет, причём не полностью — в среде остаётся микропластик, который потом распространяется повсюду, попадая в нашу воду и пищу. В результате страдает наше же здоровье.
Запретить нельзя оставить.
Казалось бы, тот факт, что пластик вреден — очевиден. Масштабы распространения полиэтиленовых пакетов известны. Почему предприятия не перестанут выпускать их? А ещё можно было бы запретить производство и использование законодательно.
«Производство пакетов — довольно прибыльное дело. Однако, несмотря на это, некоторые страны всё же решили запретить такую продукцию. Где-то её по максимуму исключили из обращения, где-то ввели определённые ограничения. Хочется верить, что и Россия скоро пополнит этот список, потому что эта мера действительно работает, — отмечает Ольга Кудряшова. — Наша природа давно уже ждёт такой помощи».
Пока что власти идут по другому пути. Вместо того чтобы ввести запрет на производство и распространение пластиковых пакетов, они приняли решение о постепенном переходе на раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов (ТКО) к 1 января 2030 года. Уже сейчас на всех контейнерных площадках должны быть оранжевые баки для бумаги, картона, пластика, стекла и металла. Остальное выбрасывают в зелёные ёмкости. Если оранжевых баков нет, следует обратиться в свою управляющую компанию с просьбой установить. Бак бесплатно выдадут в ПРО ТКО. В некоторых локациях контейнерные площадки прикреплены сразу к нескольким домам. Кто за них отвечает? Эту информацию можно получить в районной администрации. Бывает так, что эта функция в зоне ответственности властей.
«До тех пор, пока бак для раздельного сбора не появится на контейнерной площадке, лучше отвозить пригодные для переработки отходы в один из экопунктов, где принимают вторсырьё», — советует Ольга Кудряшова.
Каждый может помочь.
Повлиять на ситуацию можно не только с помощью запретов и ограничений. Альтернатива — экопросвещение жителей. Именно для этого организуют всевозможные акции, движения и т. д.
«Важно, чтобы каждый человек осознавал, что от него зависит экологическая ситуация. Достаточно просто отказаться от пластиковых пакетов. Мотивировать себя сделать это очень просто. Просто подумайте о том, сколько денег вы тратите на пакеты в год. Арифметика простая: 10 ₽ (столько примерно стоит пакет в супермаркете) умножаем на 365. Получается 3650 ₽ при условии, что в день вы покупаете один пакет, а не два или три. Эти деньги можно было бы потратить на вкусную еду, лекарства, развлечения. Но вместо этого вы выбрасываете их в мусорное ведро», — говорит специалист.
Ещё один грустный факт для размышлений: ежегодно в мире используются сотни миллиардов пластиковых пакетов.
Всем по авоське.
На что можно заменить вредный для природы пластиковый пакет, чтобы не проиграть в комфорте? Один из вариантов — сетки-авоськи. Их можно использовать неограниченное количество раз. Другой выход — шоперы. С одной стороны это модно, с другой — удобно. Шопер можно закинуть на плечо, чтобы освободить руку.
«Пакет-майку так не повесишь. Кроме того, её ручки имеют обыкновение врезаться в кожу — то ещё удовольствие. Одним словом, “майки” — максимально неудобный вариант», — говорит эксперт.
Третий выход — рюкзаки, которые не только освобождают руки, но и ещё помогают правильно распределить нагрузку на позвоночник, что особенно важно для тех, у кого болит спина.
Куда нести?
Допустим, вы отказались от покупки пластиковых маек. Что дальше? Куда девать пакет с пакетами, который живёт практически в каждой российской семье? Выбрасывать его в мусорку не стоит. Лучше отвезти в один из экопунктов, где принимают вторсырьё.
Адреса пунктов сбора пластика в Перми:
1. Экопункт ПРО ТКО. Шоссе Космонавтов, 162Б/1 (у ТЦ «Планета»).
2. Экопункт «Разделяю сердцем», ЖК «Погода», ул. Сапфирная, 15.
3. «ЭкоДом», бульвар Гагарина, 65 (за гипермаркетом «Лента»).