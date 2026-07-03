Катастрофа с ручками. Почему важно отказаться от пластиковых пакетов

«Пластиковые пакеты появились в 50-х годах. В России они стали использоваться значительно позже (в конце 90-х — начале 2000-х), но быстро стали не просто большой, а глобальной проблемой. Человек каждый день покупает пакет (иногда не один), а потом выбрасывает, поскольку тот быстро рвётся, — говорит специалист. — И так только в Прикамье каждый день поступают сотни, если не тысячи жителей. Торговым сетям выгодно использовать пакеты. Как думают маркетологи? Если человек пришёл в магазин без сумки для продуктов, то не купит много товаров. Не нести же ему всё это в руках. Но если положить на видное место пакеты, то проблема будет решена. И в будущем человек будет приходить в тот магазин, где есть пакеты. Вот такой маркетинговый ход. Торговые сети готовы на всё ради комфорта покупателей, чтобы те не ушли к конкурентам. Плюс на пакетах пишут название магазинов. Это такая “ходячая” реклама. А бумажная альтернатива обходится дороже».