Бюджет Калининграда за первое полугодие исполнен с профицитом 548 млн рублей

548 млн рублей. Доходы составили 17 млрд 977 млн рублей — план исполнен на 47,6%. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы выросли на 4 млрд 112 млн рублей, в основном за счёт финансовой помощи из областного бюджета (3 млрд 241 млн рублей).
Расходы достигли 17 млрд 429 млн рублей — на 27,8% больше, чем в первом полугодии 2025 года. Исполнение доходной и расходной частей бюджета увеличилось на 5,4 и 4,7 процентных пункта соответственно по сравнению с прошлым годом.
Муниципальный долг составляет 1 млрд 724 млн рублей и находится на экономически безопасном уровне. В отчётном периоде заимствования не проводились.
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