Бюджет Калининграда за первое полугодие исполнен с профицитом 548 млн рублей

Расходы достигли 17 млрд 429 млн рублей — на 27,8% больше, чем в первом полугодии 2025 года. Исполнение доходной и расходной частей бюджета увеличилось на 5,4 и 4,7 процентных пункта соответственно по сравнению с прошлым годом.