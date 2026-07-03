Калининградские врачи тестируют электромобиль для участковой службы и спецперевозок

Врачи и фельдшеры отметили, что электромобиль отлично справляется с городскими маршрутами. Одного заряда хватает на два дня работы — участковая служба выполняла все выезды без необходимости подзарядки. Медицинское оборудование и укладки размещаются без проблем. Водитель чувствует себя комфортно даже в плотном городском потоке.