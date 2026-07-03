Калининградские врачи тестируют электромобиль для участковой службы и спецперевозок

Участковая служба использовала машину для ежедневных выездов к пациентам — это первый подобный опыт в регионе.
Врачи и фельдшеры отметили, что электромобиль отлично справляется с городскими маршрутами. Одного заряда хватает на два дня работы — участковая служба выполняла все выезды без необходимости подзарядки. Медицинское оборудование и укладки размещаются без проблем. Водитель чувствует себя комфортно даже в плотном городском потоке.
Главный врач больницы Игорь Банников прокомментировал итоги испытаний: «В рамках городской застройки он показал себя весьма очень хорошо. Есть возможность припарковаться везде, где угодно. Его заряда хватает спокойно на два дня работы нашей участковой службы».
На основе результатов теста руководство больницы приняло решение о покупке электромобиля. Фельдшер, работавшая на тестовой машине, планирует осенью получить права и выезжать на вызовы самостоятельно.
Кроме того, «Автотор» и больница обсуждают специализированную адаптацию EONYX City. Рассматриваются два варианта: переоборудование для перевозки медицинских отходов класса Б и создание модификации для транспортировки лежачих пациентов. Это значительно расширит функционал модели в медицинских учреждениях.
На сегодняшний день EONYX City уже используют гостиницы и коммунальные службы Светлогорского округа — для доставки персонала и решения хозяйственных задач.
«Это нишевый автомобиль, но эта ниша достаточно широка. И что не менее важно для бюджета — она экономична. В разы экономичнее при оказании государственной услуги», — сказал вице-президент холдинга «Автотор» Дмитрий Чемакин.
Калининградская область остаётся пилотным регионом по развитию электромобильности. Завод продолжает наращивать локализацию и готов увеличить выпуск электромобилей до 5 тысяч единиц в год при устойчивом спросе.