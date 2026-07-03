Прокурором Балтийска назначен Вадим Собко

Вадим Вячеславович Собко родился в 1985 году. В 2009 году окончил Российский государственный университет имени И. Канта. До 2017 года проходил службу в органах Следственного комитета РФ.
С 2017 года работает в прокуратуре. Занимал должности помощника прокурора Зеленоградского района, прокурора и старшего прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области, заместителя прокурора Балтийска, заместителя Светлогорского межрайонного прокурора и заместителя прокурора Центрального района Калининграда.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше